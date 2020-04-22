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Трансфер Ракитича в Севилью маловероятен из-за коронавируса

Трансфер Ракитича в Севилью маловероятен из-за коронавируса
18:09 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Хорват Иван Ракитич готов покинуть каталонцев только ради Севильи.

Спортивный директор Севильи Мончи сообщил, что клуб пока не ведет переговоров с Барселоной о переходе полузащитника каталонцев Ивана Ракитича. Функционер отметил, что нервионцы не собираются выходить на трансферный рынок из-за ситуации с пандемией коронавируса.

"Неизвестно, что будет с футболом, поэтому мы не собираемся тратить деньги, когда не знаем, какой у нас будет доход", — сказал Мончи.

"Переговоры с Барселоной по Ракитичу не ведутся. Я читал о желании Ивана однажды вернуться в Севилью. И я благодарю его за эти слова, но сейчас говорить о рынке рискованно".

Ранее сообщалось, что Ракитич может покинуть каталонский клуб лишь ради возвращения в Севилью. Барселона намерена выручить за него по крайней мере 20 миллионов евро. Интерес к хавбеку также проявлял Атлетико.

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В нынешнем сезоне 32-летний Ракитич сыграл 31 матч за Барселону во всех турнирах, отличившись четырьмя результативными передачами.

Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса. Барселона ушла на вынужденный перерыв в качестве лидера Примеры, Севилья занимает третью позицию.

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ФК Барселона, Футбол, ФК Севилья, Новости футбола, Иван Ракитич.
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