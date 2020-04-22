Тухель отметил защитные способности Неймара

Новости спорта:Томас Тухель поведал о важности бразильского футболиста для команды.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель высказал свое мнение об игре нападающего Неймара, поведав о важности футболиста для команды.

"Неймар всегда играет ключевую роль в атаке и защите. Я должен сказать, что он всегда надежен, когда проходят большие матчи. Он много работает, он всегда рядом, он очень умный, он контролирует пасы и ситуацию на поле".

"К сожалению, он был травмирован перед первым поединком против Дортмунда. Но между двумя матчами Неймар улучшился физически. У всех было впечатление, что он в отличной форме", — цитирует Тухеля Goal.

Ранее сообщалось, что бразилец до сих пор хочет вернуться в Барселону, но для этого ему необходимо будет потратить большую часть своих средств.