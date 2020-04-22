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Кассано сравнил Месси и Роналду

Кассано сравнил Месси и Роналду
18:55 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано рассказал о том, почему не смог реализовать свой потенциал.

По мнению Антонио Кассано, он сам виноват в том, что не смог выйти на пик своих возможностей, а Лионель Месси лучше, чем Криштиану Роналду.

"Мне кажется, что я величайший талант за последние 20 лет, которому не удалось реализовать себя, – цитирует Кассано Tuttosport. – У меня было столько возможностей, но я упустил их все. Особенно я жалею о Реале. Я попал в величайший клуб мира, к величайшему тренеру — Капелло, но попросту выбросил этот шанс в окно... Я великий неудачник".

"Я очень благодарен Сампдории. Именно там после Реала я смог вновь заиграть по-настоящему. Я люблю этот клуб, и я в долгу перед ним. Когда я стану спортивным директором, закончив курсы, я бы хотел поработать именно там, чтобы приносить Самп пользу, отыскивая для команды классных игроков".

Также Антонио высказал свое мнение относительно современных игроков и тренеров: "В Серии А сейчас мне больше всего нравится Иличич. Он мне немного напоминает меня самого. Жаль, что он не встретил Гасперини лет 10 назад, иначе был бы сейчас одним из лучших в мире. Кто лучший в мире? Думаю, что Криштиану Роналду самый великий чемпион, но он никогда не станет таким великим футболистом, как Лео Месси. Если говорить о нынешних тренерах, то, на мой взгляд, Гвардиола превосходит Клоппа".

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За свою профессиональную карьеру 37-летний Кассано провел 39 матчей (10 голов) за национальную сборную Италии и выступал за Бари (50 матчей во всех турнирах, 6 голов, 2 результативные передачи), Рому (161, 52, 10), Реал (29, 4, 3), Сампдорию (140, 43, 43), Милан (40, 8, 16), Интер (39, 9, 15), Парму (56, 18, 10) и некоторое время числился в Вероне, прежде чем повесить бутсы на гвоздь.

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Криштиану Роналду, Лионель Месси, Футбол, Антонио Кассано, Новости футбола.
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