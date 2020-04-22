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Известный вратарь назвал Месси и Гвардиолу величайшими футбольными провокаторами

Известный вратарь назвал Месси и Гвардиолу величайшими футбольными провокаторами
19:18 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Бывший вратарь Реала Ежи Дудек поделился воспоминаниями об испанском периоде своей карьеры.

Ежи Дудеку, перебравшемуся в Реал во времена непревзойденного Икера Касильяса, удалось сыграть лишь дюжину матчей за четыре сезона, зато у него остались незабываемые впечатления от звезды Барселоны Лионеля Месси и тренера каталонцев Хосепа Гвардиолы.

"Что Месси, что Гвардиола, были величайшими провокаторами, которых я встречал в футболе, — цитирует польского экс-голкипера Marca. – Порой в своем искусстве они достигали настоящего совершенства. Первый мог довести до исступления Пепе и Серхио Рамоса, а второй — Жозе Моуриньо. А если бы вы слышали, как Месси матерился! Глядя на этого тихоню приличного вида, никто даже не мог представить, какие слова он знает".

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47-летний Дудек провел в Реале 4 сезона (12 матчей во всех турнирах), выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании и повесил бутсы на гвоздь в 2011 году. Ранее Ежи выступал за Ливерпуль (184), с которым выиграл Лигу чемпионов, Кубок, Кубок лиги и Суперкубок Англии, Фейеноорд (155), в составе которого стал чемпионом и обладателем Суперкубка Нидерландов, и Сокол Тыхи (15). В составе национальной сборной Польши Дудек провел 60 матчей.

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Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Хосеп Гвардиола, Ежи Дудек.
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