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Шевченко: Для меня Лобановский был больше, чем тренер

Шевченко: Для меня Лобановский был больше, чем тренер
19:23 Сегодня Телеграф zbirna.com

Новости спорта:Андрей Шевченко поделился мнением о легендарном наставнике.

Бывший форвард "Динамо", "Милана" и "Челси", а ныне наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, каким ему запомнился легендарный украинский тренер Валерий Лобановский.

"Назначение Валерия Лобановского на должность главного тренера сборной Украины, вне всяких сомнений, стало большим событием для нашей страны. Было много споров по поводу совмещения двух постов — в Динамо и национальной команде. Но тогда это казалось оправданно. Сегодня, считаю, это нереально, а в то время, в отдельных странах, такое пересечение могло принести пользу. И хотя в начале 2000-х годов в сборную привлекалось все больше игроков из других клубов, а некоторые из нас уехали за границу, все, конечно же, безгранично верили в тренерский гений Валерия Васильевича. 

Волею судьбы, мне удалось забить в первой же игре сборной под его руководством — в контрольном матче с Болгарией. Мы выиграли со счетом 1:0, и я этот поединок запомнил. Для многих, и меня в том числе, Лобановский был больше, чем тренер. Это человек, который дал нам путевку в жизнь. Наставник, который научил нас по-настоящему понимать, что такое профессионализм, что такое отношение к тому делу, которым ты занимаешься, что такое правильный анализ своей игры.

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Словами тяжело описать все то, что Валерий Лобановский для меня сделал. Каждый день — это новый урок, каждый день ты заносил себе в копилку. Впрочем, самыми запоминающимися стали те моменты, которые происходили уже после того, как я перешел в Милан. Была у нас такая традиция: прилетая на матчи сборной, меня всегда ждала в аэропорту машина, которую присылал за мной Васильич. 

Первым делом я ехал на базу, поднимался к нему в номер, и мы по несколько часов там беседовали. Тренеру было важно все — методика работы, тренировочный процесс, физические нагрузки, тактика, бытовые вопросы, давление СМИ и болельщиков и так далее. Все мелочи и детали. Я, кстати, приезжал к нему с конспектами, в которых фиксировал многие вещи", - сказал Шевченко.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Новости футбола.
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