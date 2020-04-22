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Стали известны сроки окончания еврокубков и национальных чемпионатов

Стали известны сроки окончания еврокубков и национальных чемпионатов
19:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Еврокубки планируют доиграть в течение августа, а национальные первенства до конца июля.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Ассоциация европейских клубов (ECA) обсудили варианты завершения нынешнего сезона. По информации издания AS, планируется завершить национальные лиги до 31 июля. Первые выходные августа могут использовать, как резервные дни.

Еврокубки планируют доиграть в течение августа, преимущественно играя матчи среди недели. Не исключается, что матчи 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в формате одного матча, а не в традиционном двухматчевом.

Сегодня некоторые СМИ сообщили, что ВОЗ рекомендовала отменить международные футбольные матчи до конца 2021 года, но УЕФА эту информацию опроверг.

УЕФА из-за коронавируса может отменить систему VAR

Напомним, все футбольные лиги Европы, за исключением чемпионата Беларуси, приостановили из-за пандемии коронавируса.

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УЕФА, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, ECA, Ассоциация европейских клубов.
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