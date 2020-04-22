Барселона не хочет играть матчи каждые 72 часа

Новости спорта:Каталонцы не согласны с предложением Ла Лиги.

Барселона не поддерживает идею Ла Лиги проводить матчи каждые три дня после возобновления сезона. Физиотерапевты каталонцев подготовили отчет, согласно которому поединки каждые 72 часа значительно повышают риск получения травм футболистами.

Представители медицинского штаба Барселоны считают, что кроме физического перенапряжения, футболисты будут испытывать огромное психологическое давление. Также матчи каждые три дня оставляют мало времени для восстановления и тренировок.

Кроме того, у тренерского штаба будет меньше возможностей для ротации состава, ведь команде предстоит доиграть решающую часть сезона в короткие сроки.

Ранее сообщалось, что представители Ла Лиги и Федерации футбола Испании решили доиграть сезон Примеры. Чемпионат могут возобновить 6 июня и завершить до 30 июля.

Ла Лига рассматривает даты 28 мая, 6 июня и 28 июня для возобновления матчей. При этом главный тренер Барселоны Кике Сетьен назвал план Ла Лиги по возвращению к игре "нерабочим".