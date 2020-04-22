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Полузащитник Динамо Дуэлунн восстановился после травмы

Полузащитник Динамо Дуэлунн восстановился после травмы
20:33 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунн получил травму перед карантином.

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунн рассказал, как проводит тренировки во время вынужденной паузы в чемпионате. Датчанин отметил, что уже восстановился после повреждения, которое он получил перед карантином.

"Да, бываю на базе почти каждый день. Но скучаю по одноклубникам, не хочу тренироваться там один, хотелось бы вместе со всей командой и тренерами готовиться к матчам. Однако даже такие вылазки на базу — это лучше, чем ничего, поэтому я стараюсь максимально использовать такую возможность", — сказал Дуэлунн.

"Я пропустил последнюю игру перед карантином из-за травмы, поэтому можно сказать, что эта пауза была для меня вовремя. Сейчас я уже восстановился после повреждения".

"На данный момент от распространения коронавируса в стране зависит, когда мы сможем возобновить командные тренировки и продолжить сезон. Мы должны воспринимать эту ситуацию серьезно. Если будем соблюдать правила карантина, то минимизируем время, в течение которого он будет продолжаться".

В текущем сезоне 22-летний Дуэлунн провел четыре матча за Динамо, не отличившись результативными действиями. Полузащитник пропустил часть кампании из-за травмы.

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На вынужденную паузу Динамо ушло на третьем месте Favbet Лиги. Команда Алексея Михайличенко уступает вторую строчку Заре по результатам личных встреч.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Миккель Дуэлунн.
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