Чемпионат Украины доиграют за полтора месяца

Новости спорта:Лига уже разработала плотный календарь доигрывания чемпионата и Кубка.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о календаре доигрывания сезона в УПЛ, сообщает телеканал "Футбол".

"У нас уже есть готовый календарь, каким образом мы будем проводить чемпионат после его возобновления. Как мы уже официально проинформировали клубы, все участники лиги получат минимум две недели на подготовку к первому матчу возобновленного чемпионата.

Верим и надеемся, что это произойдет как можно быстрее. Нам нужно как минимум полтора месяца на проведение туров, что остались. Кубок также учтен.

Есть некоторые туры, которые будут играть через 3 дня на 4-й. Есть три таких спаренных тура", - сказал Дикий.

Напомним, что в середине марта из-за пандемии коронавируса бессрочно приостановили все футбольные соревнования в Украине.