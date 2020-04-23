Скачать
Четверг, 23.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
УЕФА из-за коронавируса может отменить систему VAR
УЕФА из-за коронавируса может отменить систему VAR
Украинский баскетболист сравнил людей, которые не носят маски, с обезьянами
Украинский баскетболист сравнил людей, которые не носят маски, с обезьянами
Экс-тренер Карпат возглавил Динамо Загреб
Экс-тренер Карпат возглавил Динамо Загреб
Усик: Девушки не должны заниматься боксом
Усик: Девушки не должны заниматься боксом

Чемпионат Украины доиграют за полтора месяца

Чемпионат Украины доиграют за полтора месяца
07:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Лига уже разработала плотный календарь доигрывания чемпионата и Кубка.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о календаре доигрывания сезона в УПЛ, сообщает телеканал "Футбол".

"У нас уже есть готовый календарь, каким образом мы будем проводить чемпионат после его возобновления. Как мы уже официально проинформировали клубы, все участники лиги получат минимум две недели на подготовку к первому матчу возобновленного чемпионата.

Верим и надеемся, что это произойдет как можно быстрее. Нам нужно как минимум полтора месяца на проведение туров, что остались. Кубок также учтен.

Есть некоторые туры, которые будут играть через 3 дня на 4-й. Есть три таких спаренных тура", - сказал Дикий.

Матчи плей-офф отбора Евро-2020 хотят провести осенью

Напомним, что в середине марта из-за пандемии коронавируса бессрочно приостановили все футбольные соревнования в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чемпионат Украины, УПЛ, Новости спорта, Евгений Дикий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Известный вратарь назвал Месси и Гвардиолу величайшими футбольными провокаторами
02 Хэй: Усик недооценивает Чисору
03 Боксер Чарльз Мартин назвал главный недостаток Энтони Джошуа
04 23 апреля исполком УЕФА рассмотрит ситуацию в европейском футболе
05 Стали известны сроки окончания еврокубков и национальных чемпионатов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь