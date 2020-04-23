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Гарет Бэйл и его жена Эмма пожертвовали 569 тысяч евро

Гарет Бэйл и его жена Эмма пожертвовали 569 тысяч евро
10:22 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Валлиец пожертвовал крупную сумму Университетской больнице Уэльса.

Вингер Реала Гарет Бэйл и его жена Эмма пожертвовали 569 тысяч евро Университетской больнице Уэльса в Кардиффе. Деньги пойдут на борьбу с коронавирусом в стране.

Бэйл стал очередным игроком Реала, который решил помочь пострадавшим от коронавируса. Ранее пожертвования делали Серхио Рамос, Иско, Каземиро, Хамес Родригес, Лука Модрич и другие представители Бланкос.

Напомним, что стадион Реала Сантьяго Бернабеу стал складом медикаментов и других предметов, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что Реал готов продать Бэйла в ближайшее трансферное окно. Сам Гарет не намерен покидать клуб. Соглашение валлийца с Бланкос рассчитано до июня 2022 года.

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Реал идет на втором месте Ла Лиги, уступая Барселона два очка. Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса. Соревнования могут возобновить 6 июня и завершить до 30 июля.

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Сантьяго Бернабеу, Карантин, Гарет Бэйл, Коронавирус, ФК Реал Мадрид.
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