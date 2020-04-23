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Хачериди можеть потерять половину зарплаты из-за поведения

Хачериди можеть потерять половину зарплаты из-за поведения
08:48 Сегодня Телеграф футбол 24 Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский защитник может понести серьезные финансовые санкции.

Руководство белорусского "Динамо-Брест" может оштрафовать украинского защитника Евгения Хачериди на приличную сумму за неадекватное поведение в матче 5 тура чемпионата Беларуси с "Витебском" (0:1).

По информации источника, бывший защитник сборной Украины может лишиться половины зарплаты, которая составляет 20 тысяч долларов в месяц.

Дополнительно 32-летний центрбек получает бонусы за сыгранные матчи, чемпионство, кубок, а также выход в групповой турнир еврокубков. В общем, экс-защитник киевского "Динамо" может получить чуть меньше полумиллиона долларов в год.

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Напомним, за 5 минут до конца матча с "Витебском" украинец не сдержал нервы и ударил соперника, не владеющего мячом. После удаления Евгений был в ярости, ведь команда из-за него проиграла. Украинец в подтрибунном помещении после финального свистка пытался избить рефери.

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Сборная Украины, Евгений Хачериди, ФК Динамо (Брест), Чемпионат Беларуси.
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