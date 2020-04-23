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Шевченко: В Италии приходилось играть, по сути, каждые три дня

Шевченко: В Италии приходилось играть, по сути, каждые три дня
09:38 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил времена игры в Италии.

Бывший нападающий сборной Украины, а ныне её главный тренер Андрей Шевченко рассказал, как изменилась его игра после перехода в "Милан".

"Переход в Милан не мог не повлиять на мою игру в сборной. Теперь я приезжал туда с совершенно другой готовностью к соревновательному ритму. В Италии приходилось играть, по сути, каждые три дня — и это были поединки с максимальной отдачей. Впрочем, самое важное изменение — я начал больше забивать. В первом же отборочном турнире после перехода было много голов, потому что в Италии я сильно повысил свою реализацию. Понимал, что в Серии А у меня не будет много шансов — и усердно над этим работал. У меня во многом изменилось понимание требований к нападающему. Я помню, как Валерий Лобановский, став тренером сборной, сказал, что теперь Андрея Шевченко нужно возвращать к тому футболу, в который он играл раньше. Но это вполне нормальная ситуация — в моём клубе была совсем другая структура игры. В национальной команде нападающие часто работали не только над завершением атак, но и над их организацией. Но в этом и суть работы тренера в сборной — быстро перестроить футболистов под своё видение", — приводит слова Шевченко Zbirna.

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Шевченко выступал за "Милан" с 1999 по 2006 год, а также в сезоне-2008/2009.

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Андрей Шевченко, Серия А, Чемпионат Италии, Новости спорта.
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