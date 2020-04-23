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Топ-клубы рискуют обанкротиться

Топ-клубы рискуют обанкротиться
11:57 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Адриано Галлиани прокомментировал ситуацию с карантином.

Бывший вице-президент "Милана" Адриано Галлиани предположил, что европейские топ-клубы могут обанкротиться во время пандемии коронавируса, так как сокращения зарплат не будет достаточно.

"Клубы потеряют не только доходы от телеправ, но и выручку со стадионов. Европейские топ-клубы рискуют обанкротиться, сокращения зарплат будет недостаточно.

Только с официального клубного магазина на "Камп-Ноу" "Барселона" зарабатывает € 50 млн, это второй по посещаемости стадион в Испании.

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Невозможно подсчитать, какие убытки всё это принесёт. УЕФА потерял целую гору денег из-за переноса чемпионата Европы. Эта проблема, которую не до конца понимают", — приводит слова Галлиани Football Italia со ссылкой на Telelombardia.

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ФК Милан, Серия А, Адриано Галлиани, Новости спорта.
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