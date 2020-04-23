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ПСЖ готовит новый контракт с Мбаппе, чтоб Реал не перекупил

ПСЖ готовит новый контракт с Мбаппе, чтоб Реал не перекупил
12:51 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Руководство ПСЖ озвучило продление контракта с Килианом Мбаппе приоритетной целью клуба.

Спортивный директор парижан Леонардо намерен подробно обсудить с форвардом детали нового соглашения после возобновления футбольного сезона.

Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до 2022 года, а до начала пандемии коронавируса Килиан не спешил давать прогнозы насчет своего будущего.

В начале апреля стало известно, что Реал собирается подписать Мбаппе в 2021 году, так как ситуация с коронавирусом не позволит осуществить дорогостоящие трансферы в ближайшее время.

В нынешнем сезоне 21-летний Килиан забил 30 мячей и отдал 17 результативных передач в 33 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

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Чемпионат Франции был бессрочно приостановлен в начале марта в связи с пандемией COVID-19. Руководство Лиги 1 рассматривает вариант с возобновлением сезона 17 июня.

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Сборная Франции, ФК ПСЖ, Лига 1, Килиан Мбаппе.
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