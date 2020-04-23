Клопп: В Ливерпуле молодым футболистам дают дорогу

Новости спорта:Юрген Клопп считает, что его команде есть куда развиваться.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о планах "красных", отметив, что команда не будет меняться, несмотря на то, что это еще не "готовый продукт".

"Мы не станем меняться, это первое, но наш успех зависит от того, как будут справляться другие клубы. Потому что у них есть много возможностей развиваться и играть лучше. Я понятия не имею, какое будущее нас ждет.

Мы не изменимся, наша команда - это еще не готовый продукт, нам есть куда развиваться и мы будем над этим работать. В Ливерпуле молодым футболистам дают дорогу. Мы можем развиваться с этой командой, и это прекрасно", - цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, что АПЛ приостановила матчи из-за пандемии коронавируса. На момент остановки Ливерпуль лидировал в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что матчи в Англии возобновятся, скорее всего, не ранее 8 июня.