Новости спорта:Киевляне анонсировали турнир, который пройдет 25 и 26 апреля.

Динамо проведет турнир по FIFA 20 под названием Dynamo Kyiv Friendly Cup. Участниками станут игроки киевлян Денис Попов, Бенито, Александр Андриевский, Ибрагим Каргбо, Денис Кузык, Владимир Бражко, Кирилл Попов и киберфутболист Виталий Муха.

Последний будет играть за Динамо, а футболисты - за топ-клубы других чемпионатов.

Игроков поделят на две группы А и В. Матчи первой пройдут 25 апреля с 12:00 до 14:00 между Бенито (Ювентус), Александром Андриевским (Атлетико Мадрид), Денисом Кузыком (Ливерпуль) и Кириллом Поповым (Барселона).

Параллельно пройдут матчи группы В, где выступят Денис Попов (Реал Мадрид), Владимир Бражко (Манчестер Сити), Ибрагим Каргбо (ПСЖ) и Виталий Муха (Динамо Киев).

В группах матчи пройдут в формате Best Of 1: в случае победы игрок зарабатывает три очка, за ничью - одно очко, за поражение - ноль очков.

26 апреля встретятся первые места групп. Матч пройдет в 14:50 в формате Best Of 2 - играется два матча, по сумме которых определяется победитель, в случае ничьей запускается еще один матч и игроки играют до первого забитого мяча.

Участники, занявшие вторые места в группах, встретятся 26 апреля в 14:00.