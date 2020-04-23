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Динамо проведет турнир по FIFA 20

Динамо проведет турнир по FIFA 20
14:02 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Киевляне анонсировали турнир, который пройдет 25 и 26 апреля.

Динамо проведет турнир по FIFA 20 под названием Dynamo Kyiv Friendly Cup. Участниками станут игроки киевлян Денис Попов, Бенито, Александр Андриевский, Ибрагим Каргбо, Денис Кузык, Владимир Бражко, Кирилл Попов и киберфутболист Виталий Муха.

Последний будет играть за Динамо, а футболисты - за топ-клубы других чемпионатов.

Игроков поделят на две группы А и В. Матчи первой пройдут 25 апреля с 12:00 до 14:00 между Бенито (Ювентус), Александром Андриевским (Атлетико Мадрид), Денисом Кузыком (Ливерпуль) и Кириллом Поповым (Барселона).

Параллельно пройдут матчи группы В, где выступят Денис Попов (Реал Мадрид), Владимир Бражко (Манчестер Сити), Ибрагим Каргбо (ПСЖ) и Виталий Муха (Динамо Киев).

В группах матчи пройдут в формате Best Of 1: в случае победы игрок зарабатывает три очка, за ничью - одно очко, за поражение - ноль очков.

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26 апреля встретятся первые места групп. Матч пройдет в 14:50 в формате Best Of 2 - играется два матча, по сумме которых определяется победитель, в случае ничьей запускается еще один матч и игроки играют до первого забитого мяча.

Участники, занявшие вторые места в группах, встретятся 26 апреля в 14:00.

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Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев), FIFA 20.
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