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Верпаковскис: Отставка Михайличенко стала для меня ударом

Верпаковскис: Отставка Михайличенко стала для меня ударом
14:20 Сегодня Телеграф ФК Динамо Киев Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший нападающий «Динамо» рассказал о своем переходе в киевский клуб из «Сконто».

40-летний латвийский экс-форвард "Динамо" Марис Верпаковскис рассказал о своем переходе в киевский клуб из "Сконто" в 2003-м году.

"Хоть у меня уже и был определенный опыт, но переход в "Динамо" стал огромным скачком в моей карьере. На тот момент киевляне были командой уровня группового этапа Лиги чемпионов, где "бело-синие" выступали фактически каждый год, и для меня эта команда поначалу была каким-то космосом. Поэтому я был очень рад и даже в какой-то степени удивлен, что в первый же год мне удалось завоевать место в основном составе.

На удивление мне не понадобилось много времени. Думаю, это удалось во многом благодаря тому, что "Сконто" выстроил на высоком профессиональном уровне работу в Латвии. В команде был прекрасный тренерский состав во главе с Александром Старковым, отличная инфраструктура, свои стадион и тренировочная база. Также много средств вкладывал в футбол многолетний президент Федерации футбола Латвии и "Сконто" Гунтис Индриксонс, у которого все хорошо шло в бизнесе. Без него, наверное, наши ребята не пробились бы в такие клубы, как киевское "Динамо", московский ЦСКА, лондонский "Арсенал".

Также после перехода в "Динамо" я ощущал поддержку главного тренера Алексея Михайличенко, он доверял мне. Для новичка это было очень важно. К моему большому сожалению, летом после поражения в квалификации Лиги чемпионов Михайличенко был отправлен в отставку, и для меня это стало большим ударом. Хотя Сабо поначалу продолжал ставить меня в состав, в том числе и в матчах Лиги чемпионов, но при Алексее Александровиче я чувствовал намного больше доверия. Тем более это было важно для меня, поскольку я не особо верил в свои силы", — отметил Верпаковскис.

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Контракт Верпаковскиса принадлежал "Динамо" с 2003-го по 2011-й годы.

Михайличенко возглавлял "Динамо" с 2002-го по 2004-й годы и с 2019-го года по настоящее время.

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ФК Динамо (Киев), УПЛ, Сборная Латвии, Марис Верпаковскис.
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