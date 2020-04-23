Экс-игрок Динамо и сборной Украины рассказал о травме, которая поставила точку

Новости спорта:Виталий Мандзюк заявил, что всю его карьеру перечеркнула травма колена

Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Мандзюк рассказал, что завершил профессиональные выступления из-за сложной травмы.

"В тот момент, когда казалось, что ты находишься на коне на пике карьеры, все это перечеркнула травма колена. На левом колене стерся хрящ, я делал многочисленные операции, которые ничего не дали. Я 3 года восстанавливался у ведущих специалистов мира, но не сумел вернуться на поле. Физическая боль была ничем по сравнению с тем, как это было трудно психологически. Было больно ходить, не говоря уже о спорте.

Врачи сказали: ты должен прекратить себя мучить, перестать жить мечтой, что вернешься в спорт. Я каждый день вставал и шел тренироваться. Да, я не вернулся в большой спорт, но вышел победителем из этой ситуации, ведь болты в колене не смогли меня сломать. Сегодня я делаю такие вещи, которые здоровый человек не может повторить. Нет ничего невозможного", - написал Мандзюк в Instagram.