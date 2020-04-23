Футболисты Арсенала нарушили карантин

Новости спорта:Клуб провел с ними воспитательную работу.

Четыре футболиста Арсенала нарушили правила карантина во время пандемии коронавируса.

Среди провинившихся — Давид Луис, Гранит Джака, Николя Пепе и Александр Ляказетт.

Пепе был замечен, играя с друзьями в футбол в Северном Лондоне, Давид Луис встретился с Джакой в парке, а Ляказетт сфотографировался с автомобильным парковщиком на улице.

Клуб уже провел разъяснительную работу с игроками по поводу нарушения правил социальной изоляции.

На днях футболисты и тренерский штаб Арсенала согласились пойти на снижение зарплаты на 12,5%. На паузу в Премьер-лиге, вызванную пандемией COVID-19, Канониры ушли на девятом месте.