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Малиновский: В Аталанте пока все стабильно

Малиновский: В Аталанте пока все стабильно
15:08 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о ситуации в Италии.

Полузащитник сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал о ситуации в клубе, где пока не обсуждали с игроками сокращение зарплат.

"Пока ситуация стабильная. Есть бонусы за выход из группы Лиги чемпионов, которые должны выплатить. "Аталанта" не такой большой клуб, здесь не такие высокие зарплаты. Возможно, за апрель могут урезать, но пока таких разговоров не было".

"Я думаю, какое бы решение не принял клуб, спорить в команде никто не будет. Но пока все стабильно", - сказал Малиновский.

Малиновский может стать одноклубником Ярмоленко

Ранее в Италии "Ювентус" и "Интер" официально объявили о сокращении зарплаты игрокам первой команды.

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ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Руслан Малиновский.
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