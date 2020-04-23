Игроки Арсенала получили выговор за нарушение карантина

Новости спорта:Футболистам могут выписать штраф.

Несколько футболистов лондонского Арсенала нарушили карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, защитник Давид Луиз, хавбек Гранит Джака, а также нападающие Александр Ляказетт и Николя Пепе получили выговор за нарушение правил самоизоляции.

Известно, что Пепе играл в футбол со знакомыми, Ляказетта сфотографировали во время разговора с сотрудником дорожной службы, а Луис и Джака встретились в лондонском парке. Отмечается, что боссы "канониров" провели с игроками разъяснительную беседу, и, возможно, выпишут футболистам штраф.

Напомним, что АПЛ приостановила сезон из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что Арсенал поддержал идею доиграть чемпионат Англии.