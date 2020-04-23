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Игроки Арсенала получили выговор за нарушение карантина

Игроки Арсенала получили выговор за нарушение карантина
15:24 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Футболистам могут выписать штраф.

Несколько футболистов лондонского Арсенала нарушили карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, защитник Давид Луиз, хавбек Гранит Джака, а также нападающие Александр Ляказетт и Николя Пепе получили выговор за нарушение правил самоизоляции.

Известно, что Пепе играл в футбол со знакомыми, Ляказетта сфотографировали во время разговора с сотрудником дорожной службы, а Луис и Джака встретились в лондонском парке. Отмечается, что боссы "канониров" провели с игроками разъяснительную беседу, и, возможно, выпишут футболистам штраф.

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Напомним, что АПЛ приостановила сезон из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что Арсенал поддержал идею доиграть чемпионат Англии.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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