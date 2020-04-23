Судьба еврокубковых мест в недоигранных лигах будет решаться по спортивному принципу

Новости спорта:Возможно, плохие новости для Динамо.

Исполнительный комитет УЕФА принял сегодня решение относительно судьбы путевок в Лигу чемпионов и Лигу Европы в тех чемпионатах, где нет возможности их доиграть из-за пандемии коронавируса.

УЕФА постановил, что в случае если первенство не доиграно, судьба путевок в ЛЧ и ЛЕ решается по спортивному принципу. Об этом сообщает журналист The Times Мартин Циглер.

Таким образом, это дает зеленый свет чемпионатам Бельгии и Нидерландов, где из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19, хотят досрочно завершить турниры.

Кроме того, это решение может касаться и чемпионата Украины, где карантин в стране продлен как минимум до 11 мая. После 23-х туров Шахтер уверенно лидирует в Favbet Лиге. Второе место занимает Заря, которая опережает Динамо по результатам личных встреч. 4-е место занимает Десна, 5-е — Александрия.