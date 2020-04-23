Лидер Тоттенхэма может летом покинуть клуб

Новости спорта:Контракт бельгийца истекает в конце июня.

Защитник Тоттенхэма Ян Вертонген намекнул на возможный уход из клуба грядущим летом. Контракт бельгийца со Шпорами действует до конца июня, и сам футболист заявил, что получил предложения от целого ряда клубов.

"Хочу подписать контракт с правильным клубом. Это может быть как Тоттенхэм, так и другой клуб", — заявил Вертонген.

"Действительно хочу продолжать играть на топ-уровне еще несколько лет, и в следующем году хотелось бы выступать в еврокубках".

"С января несколько клубов обращались с серьезными предложениями. Испанская и итальянская лиги пока самые очевидные, но я буду открыт для всех вариантов".

Вертонген выступает в Северном Лондоне с лета 2012 года, когда Шпоры выкупили защитника у Аякса. За Тоттенхэм он сыграл в 311 матчах во всех турнирах.

В нынешнем сезоне Ян отличился 2 голами и результативной передачей в 26 матчах во всех турнирах.