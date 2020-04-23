Скачать
Четверг, 23.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Олимпийская чемпионка решила стать врачом из-за коронавируса
Олимпийская чемпионка решила стать врачом из-за коронавируса
УЕФА перенес женский Евро-2021
УЕФА перенес женский Евро-2021
Лучший боксер мира оценил талант Ломаченко
Лучший боксер мира оценил талант Ломаченко
Известная биатлонистка завершила карьеру
Известная биатлонистка завершила карьеру

Лидер Тоттенхэма может летом покинуть клуб

Лидер Тоттенхэма может летом покинуть клуб
17:01 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Контракт бельгийца истекает в конце июня.

Защитник Тоттенхэма Ян Вертонген намекнул на возможный уход из клуба грядущим летом. Контракт бельгийца со Шпорами действует до конца июня, и сам футболист заявил, что получил предложения от целого ряда клубов.

"Хочу подписать контракт с правильным клубом. Это может быть как Тоттенхэм, так и другой клуб", — заявил Вертонген.

"Действительно хочу продолжать играть на топ-уровне еще несколько лет, и в следующем году хотелось бы выступать в еврокубках".

"С января несколько клубов обращались с серьезными предложениями. Испанская и итальянская лиги пока самые очевидные, но я буду открыт для всех вариантов".

Известный вратарь назвал Месси и Гвардиолу величайшими футбольными провокаторами

Вертонген выступает в Северном Лондоне с лета 2012 года, когда Шпоры выкупили защитника у Аякса. За Тоттенхэм он сыграл в 311 матчах во всех турнирах.

В нынешнем сезоне Ян отличился 2 голами и результативной передачей в 26 матчах во всех турнирах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Тоттенхэм, АПЛ, Ян Вертонген.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бешикташ вынужден продать экс-капитана Динамо
02 Известный вратарь назвал Месси и Гвардиолу величайшими футбольными провокаторами
03 Верпаковскис: Отставка Михайличенко стала для меня ударом
04 Хэй: Усик недооценивает Чисору
05 Боксер Чарльз Мартин назвал главный недостаток Энтони Джошуа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь