Интер включился в гонку за Погба

Новости спорта:"Нерадзурри" присоединились к борьбе за французского хавбека.

Миланский Интер включился в борьбу за полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, представители "нерадзурри" контактировали с агентом Мино Райолой по поводу перехода форварда Мойзе Кина из Эвертона. При этом во время разговора стороны обсудили и кандидатуру Погба, который также является клиентом Райолы.

Напомним, что 27-летний француз уже выступал в Серии А, защищая цвета Ювентуса с 2012 по 2016 год. Текущий контракт Погба с Манчестер Юнайтед рассчитан до лета 2021 года.

Ранее СМИ сообщали, что туринский клуб хочет вернуть Погба.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!