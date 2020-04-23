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Интер включился в гонку за Погба

Интер включился в гонку за Погба
17:12 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:"Нерадзурри" присоединились к борьбе за французского хавбека.

Миланский Интер включился в борьбу за полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, представители "нерадзурри" контактировали с агентом Мино Райолой по поводу перехода форварда Мойзе Кина из Эвертона. При этом во время разговора стороны обсудили и кандидатуру Погба, который также является клиентом Райолы.

Напомним, что 27-летний француз уже выступал в Серии А, защищая цвета Ювентуса с 2012 по 2016 год. Текущий контракт Погба с Манчестер Юнайтед рассчитан до лета 2021 года.

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Ранее СМИ сообщали, что туринский клуб хочет вернуть Погба.

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ФК Интер (Милан), ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Футбол, Новости футбола.
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