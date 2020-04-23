Малиновский назвал самого жесткого и спокойного тренера в карьере

Новости спорта:Хавбек оценил подход наставника Аталанты к тренировкам.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский поделился мнением о главном тренере "бергамасков" Джан Пьеро Гасперини.

"Гасперини - самый жесткий тренер в моей карьере. Он очень импульсивный. А самый спокойный - Олег Кононов, с которым я работал в Севастополе. У него все спокойно и продуманно.

В плане тактики у Гасперини очень специфические идеи, а это познавательно для футболистов. Физическая подготовка для него - на первом месте. Иначе трудно играть в нашем стиле", - рассказал Малиновский в эфире Youtube-канала УАФ.

Напомним, в текущем сезоне 26-летний хавбек отыграл 31 поединок, в которых отметился пятью голами и выполнил три ассиста.

Ранее сообщалось, что Малиновский, находясь на карантине, введенном из-за коронавируса, последовал примеру Роналду и попросил жену подстричь его.