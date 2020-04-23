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УЕФА сохранил название Евро-2020 для перенесенного чемпионата Европы 2021 года

УЕФА сохранил название Евро-2020 для перенесенного чемпионата Европы 2021 года
18:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Решение было принято после тщательного внутреннего рассмотрения.

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение, что после переноса проведения чемпионата Европы-2020 на лето 2021 года турнир сохранит прежнее название.

Решение было принято после тщательного внутреннего рассмотрения, а также дискуссий с партнерами, и позволяет УЕФА сохранить оригинальную концепцию турнира и отпраздновать 60-летие чемпионата Европы по футболу (1960-2020), сообщает пресс-служба организации.

Кроме того, сохранение названия напомнит, как вся футбольная семья сплотилась в чрезвычайных обстоятельствах и отреагировала на пандемию вируса COVID-19 и трудные времена, которые пережили в 2020 году Европа и весь мир.

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Решение отвечает обязательству УЕФА сделать Евро-2020 устойчивым турниром без лишнего мусора и отходов. На момент переноса чемпионата уже произведено множество брендированных товаров. В случае смены названия их пришлось бы уничтожить и произвести новые.

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Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Коронавирус.
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