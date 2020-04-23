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Бэйл пожертвовал почти £1 миллион на борьбу с коронавирусом

Бэйл пожертвовал почти £1 миллион на борьбу с коронавирусом
18:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Нападающий мадридского футбольного клуба "Реал" Гарет Бэйл пожертвовал около 1 миллиона фунтов на борьбу с коронавирусом в Испании и Уэльсе.

Известный футболист Гарет Бэйл пожертвовал около 1 миллиона фунтов на борьбу с коронавирусом, сообщает The Guardian.

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл и его жена Эмма сделали пожертвование в размере 500 тысяч фунтов стерлингов на помощь работникам крупного лечебного центра в Кардиффе, а также 500 тисяч евро перечислили службе здравоохранения в Мадриде, где семья находится на карантине с 14 марта.

Как сообщалось, в Испании количество смертей за последние сутки - 440, что на 5 случаев больше, чем вчера. Всего с начала пандемии погибли 22 157 человек, 213 000 - инфицированы и 89 000 - уже вылечились.

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Все футболисты и персонал клубов элитного дивизиона испанского чемпионата Ла Лиги пройдут тестирование на коронавірусную болезнь.

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ФК Реал, Футбол, Гарет Бэйл, Новости футбола, Коронавирус.
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