Артем Кравец не исключает возможность возвращения в Динамо

Новости спорта:Футболист отметил, что не хочет занимать чье-то место в команде, в которой идет перестройка.

Форвард Кайсериспор Артем Кравец признался о том, что в его планы пока не входит возвращения в чемпионат Украины. Однако, в случае надобности всегда готов прийти на помощь родному киевскому Динамо.

"Никто не знает, что в жизни произойдет даже через час. Все может измениться в любой момент. Честно скажу, возвращения в Украину в планах не было. Но все может поменяться. Динамо — клуб топ-уровня, где сейчас идет перестройка и больше молодым доверяют. Это правильно. Приходить и занимать чье-то место — однозначно, я не хочу. Но если возникнет ситуация, что я буду нужен, то родному клубу всегда готов помочь".

"Я провел в Динамо половину жизни, поэтому переживаю за команду. И если будет возможность, то я готов помочь клубу", — рассказал нападающий в интервью клубному YouTube-каналу "бело-синих".

Контракт Кравца с Кайсериспор рассчитан до лета 2021 года. В начале текущего сезона 30-летний игрок восстанавливался после травмы межпозвоночного диска. Во второй части сезона он успел провести 14 поединков за свою команду, отметившись 5 голами.