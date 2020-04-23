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Де Брюйне: Cейчас у меня нет слабых мест

Де Брюйне: Cейчас у меня нет слабых мест
22:09 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Кевин Де Брюйне признался, что чувствует себя уникальным.

Хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне прокомментировал свою игру, поделившись мнением о том, есть ли слабые места в его игре.

"Сложно сейчас говорить о форме, но сейчас у меня нет слабых мест. В каждом аспекте игры теперь я чувствую себя очень комфортно. В Вольфсбурге я был невероятно хорош, но в последние три сезона у меня были перепады формы. Я счастлив, что сейчас поддерживаю стабильный уровень игры",  — приводит слова бельгийца Sky Sports.

"С первого матча сезона с Вест Хэмом до встречи с Реалом я играл отлично. Я восхищаюсь многими игроками, но мне нравится ощущать себя уникальным. Думаю, что мой стиль игры уникален. У полузащитника не должно быть слабых мест. Футбол развивается, приходится усердно работать, чтобы все успевать – и в атаке, и в обороне".

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Кевин де Брюйне.
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