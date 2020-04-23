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Рома может попрощаться с основным форвардом из-за кризиса

Рома может попрощаться с основным форвардом из-за кризиса
22:35 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Пандемия сильно бьет по карману Волков.

Рома может расстаться с нападающим Эдином Джеко из-за его высокой зарплаты. Босниец в Риме зарабатывает 7,5 миллиона евро в год, что может стать неподъемной суммой для Ромы в условиях «коронавирусного» кризиса.

В итальянской столице могут также прибегнуть к сценарию с продлением контракта Эдина с сохранением и соответствующим распределением его оклада.

34-летнему Джеко уже приписывают интерес со стороны Интера в случае, если нерадзурри не удастся подписать Оливье Жиру из Челси.

В нынешнем сезоне босниец забил 15 голов и отдал 9 результативных передач в 32 матчах джаллоросси во всех турнирах.

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Чемпионат Серии А приостановили из-за пандемии COVID-19. Рома ушла на вынужденный перерыв пятой в таблице.

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ФК Рома, Эдин Джеко, Футбол, Новости футбола.
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