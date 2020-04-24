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Французский футболист попал в реанимацию из-за коронавируса

Французский футболист попал в реанимацию из-за коронавируса
07:20 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Игрок французского Монпелье находится в реанимации с симптомами коронавируса.

Французский полузащитник "Монпелье" Джуниор Самбиа находится в реанимации с симптомами коронавирусной инфекции, сообщает L'Equipe.

23-летний хавбек был госпитализирован в одну из больниц города на этой неделе в связи с проблемами с дыханием и пищеварительной системой. Вчера, 23 апреля, игрок был переведён в отделение реанимации из-за ухудшения его состояния здоровья.

"Монпелье" не давал никаких комментариев по этому поводу. Однако, когда игрок оказался в реанимации, они опубликовали заявление на официальном сайте, не подтвердив личность игрока.

"Из-за проблем с пищеварением и дыханием один из наших игроков был госпитализирован в реанимационное отделение одной из больниц Монпелье для получения надлежащей помощи".

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В текущем сезоне Самбиа принял участие в 22 матчах за "Монпелье" во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

По состоянию на 23 апреля Франция занимает 4-е место в мире по количеству случаев заболевания коронавирусом. В этом регионе насчитывается 157 тыс. заражённых людей, из которых погибло 21 тыс., а выздоровело – 42 тыс.

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Все по теме:

ФК Монпелье, Лига 1, Чемпионат Франции, Коронавирус, Джуниор Самбиа.
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