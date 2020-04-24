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Кркич: Между Месси и Роналдиньо я выбираю Роналдиньо

Кркич: Между Месси и Роналдиньо я выбираю Роналдиньо
09:09 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Футболист сделал неожиданное заявление.

Бывший нападающий Барселоны Боян Кркич, ныне выступающий за Монреаль Импакт, сделал выбор между Лионелем Месси и Роналдиньо.

"Между Месси и Роналдиньо я выбираю Роналдиньо. Это великий человек и футболист. При нем Барселона росла, это было видно.

Месси тоже классный футболист. Да и вообще это два удивительных феномена, но Роналдиньо произвел на меня наибольшее впечатление", - сказал Кркич в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, Кркич является воспитанником каталонской Барселоны. Он выступал за клуб с 2006 по 2011 год. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл две Лиги чемпионов и три чемпионата Испании.

Неймар скучает по футболу

Ранее Пеле выбрал лучшего между Роналду и Месси.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Боян Кркич, Роналдиньо.
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