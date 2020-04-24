Футбольный турнир Банникова перенесли

Новости спорта:Международный футбольный турнир Виктора Банникова перенесли на 2021 год.

Семнадцатый международный турнир памяти первого президента Национальной федерации футбола Виктора Банникова перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса и карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

"В традиционных соревнованиях планировалось участие юношеских сборных U-16/17 (игроки 2004 года рождения) Украины, Армении, Латвии, Беларуси, Болгарии, Турции, Финляндии и Словакии. Но из-за пандемии и карантина турнир в Украине в этот срок был отменен. Он перенесен на 2021 год. Ориентировочные даты остаются теми же, что и в этом году", - говорится в сообщении.

17-й международный турнир памяти первого президента Национальной федерации футбола Виктора Банникова должен был проходить в период с 25 по 31 августа этого года.

Первым победителем турнира Банникова в 2002 году стала сборная Польши. Но чаще всего - шесть раз (2003, 2005, 2006, 2011, 2012, 2018) - в соревнованиях побеждали украинцы. Еще четыре раза сильнейшей становилась сборная Турции (2004, 2007, 2013, 2019), дважды - команда Грузии (2016 2017). По одному разу торжествовали итальянцы (2008), сербы (2009) и чехи (2010). В 2014-м и 2015 годах из-за нестабильной ситуации в Украине турнир не проводился.

Как сообщалось, в Украине с 12 марта 2020 года введен карантин в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Кабинет министров 22 апреля принял решение продлить действие карантина до 11 мая 2020 года.

По состоянию на утро 23 апреля в Украине зафиксировано 7170 случаев COVID-19, 578 новых за сутки. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек. Выздоровели 504 человека.