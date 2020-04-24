Встречался с мужчинами: мать Неймара порвала отношения с 23-летним парнем

Новости спорта:Мать Неймара порвала с 23-летним киберспортсменом, узнав о его встречах с мужчинами.

Надин Гонсалвес, мать знаменитого бразильского футболиста Неймара, выступающего за французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен", рассталась с 23-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом, после того как узнала, что ранее он встречался с мужчинами. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, Рамос встречался с поваром Неймара и с известным в Бразилии актёром Карлиньосом Майей. Узнав об этом, 52-летняя мать Неймара решила прекратить отношения с молодым человеком, которые не продлились и одного месяца.

23-летний Тьяго Рамос выступает за команду 4k Easy на турнирах по Free Fire – королевской битве для мобильных устройств, которая очень популярна в Бразилии.

Напомним, Неймар перешёл в «ПСЖ» из каталонской "Барселоны" летом 2017 года за € 222 млн. Его трансфер по сей день является самым дорогостоящим в истории футбола.