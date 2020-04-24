Два клуба АПЛ сделали запрос по игроку Шахтера

Новости спорта:Бразилец может продолжить карьеру в АПЛ.

Сразу два клуба АПЛ, Лестер и Ньюкасл, связались с Шахтером, чтобы узнать информацию о возможном трансфере 20-летнего бразильского атакующего полузащитника Тете.

Руководство Горняков сообщили интересующимся клубам, что намерено выручить за Тете не менее 70 миллионов евро.

Помимо Лестера и Ньюкасла, в покупке молодого бразильца заинтересованы также Рома, Милан и Бавария.

Отметим, что бразильский Гремио, откуда Тете перешел в Шахтер, заработает 15% от следующей перепродажи бразильца в какой-либо из клубов.

Тете перешел в Шахтер в феврале прошлого года. В нынешнем сезоне на счету бразильца 26 матчей во всех турнирах за Горняков, в которых он забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

Чемпионаты Англии и Украины временно приостановлены из-за пандемии коронавируса.