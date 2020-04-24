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Реал вскоре возобновит тренировки

Реал вскоре возобновит тренировки
13:49 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Перед этим игроки сдадут тест на коронавирус.

Руководство мадридского Реала планирует вновь возобновить тренировки для игроков на клубной базе команды с 4 мая.

В клубе со всей серьезностью относятся к вопросу коронавируса, из-за чего футболисты перед занятиями на базе должны сдать тесты на коронавирус.

Помимо этого, будет действовать правило, согласно которому игроки должны ограничить любые контакты друг с другом за пределами тренировочной площадки.

Игроки Реала первыми из всех испанских футболистов ушли на карантин еще 12 марта после того, как коронавирус был выявлен у игрока баскетбольного Реала Трея Томпкинса, уже излечившегося от COVID-19.

Первыми из карантина для тренировок на базе могли выйти игроки Реал Сосьедада, но позже руководство клуба передумало.

Шахтер первым возобновил тренировки

Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса и не будет продолжен, пока в стране введен режим повышенной готовности.

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ФК Шахтер, УЕФА, ФК Барселона, Примера, ФК Реал Мадрид.
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