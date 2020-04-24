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Экс-нападающий сборной Украины Марко Девич решил завершить карьеру

Экс-нападающий сборной Украины Марко Девич решил завершить карьеру
15:02 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:С завершением контракта.

Экс-игрок национальной сборной Украины, харьковского "Металлиста", донецкого "Шахтера" и луцкой "Волыни" Марко Девич объявил в #залишайсязФутболом о завершении карьеры.

36-летний форвард с января является игроком азербайджанского "Сабаха". До карантина провел 3 матча в составе команды и отметился 1 голом.

Transfermarkt оценивает Девича в 300 000 евро.

Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с "Сабахом" закончился. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов.

Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но, наверное, его не будет.

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Пожалуй, прощальный матч не столь важен, ведь я за время карьеры и так много сделал в футболе - успел порадовать зрителей, особенно в Харькове.

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Марко Девич.
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