Роналду может избежать двухнедельной самоизоляции после возвращения в Италию

Новости спорта:Ювентус придумал, как быстрее привлечь своих футболистов к тренировкам.

Туринский Ювентус обязал своих легионеров вернуться в Турин на выходных, так как есть вероятность ослабления карантина и разрешения на тренировки.

По законодательству Криштиану Роналду, Дуглас Коста и другие будут обязаны провести две недели в самоизоляции и лишь после этого им разрешат вернуться в клуб и приступить к тренировкам.

Но как сообщает португальская OJogo, Ювентус придумал способ как обойти правило.

Сообщается, что туринский клуб хочет, чтобы вернувшиеся игроки сдали два теста на коронавирус в течении двух дней, чтобы подтвердить, что у них нет болезни. Это существенно уменьшит их время самоизоляции и позволит вернуться в клуб.