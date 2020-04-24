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Американский бизнесмен хочет купить клуб АПЛ, воспользовавшись кризисом

Американский бизнесмен хочет купить клуб АПЛ, воспользовавшись кризисом
15:45 Сегодня Телеграф Trend Фото: pixabay

Новости спорта:Джозеф ДаГроса намерен создать консорциум, владеющий футбольными клубами на всех континентах.

Американский бизнесмен Джозеф ДаГроса намерен создать "футбольную империю", начав с приобретения клуба из АПЛ — сообщает NBC.

Бывший владелец Бордо заявил, что опыт, приобретенный им во время первого "захода" в европейский футбол, лишь раздразнил его аппетит. ДаГроса намерен создать консорциум, который будет действовать по принципу City Football Group (финансовой группе принадлежат Манчестер Сити, Мельбурн Сити, Монтевидео Сити, Нью-Йорк Сити и Мумбаи Сити). В его планах приобретение клуба из английской Премьер-лиги, несколько клубов-"саттелитов" в Европе и Южной Америке, а также инвестирование (или создание) девяти футбольных академий (3 в Азии, 3 в Африке и 3 в Америке).

По мнению ДаГросы, в ближайшие 12 месяцев из-за экономического кризиса, связанного с пандемией COVID-19, цены на футбольные клубы и футболистов существенно упадут, и сейчас самое время для того, чтобы начинать строительство своей "империи".

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Какой именно клуб намерен купить ДаГроса, не сообщается, но пару месяцев назад он был одним из претендентов на Ньюкасл, однако решил не становиться на пути наследного принца Саудовской Аравии.

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Футбол, АПЛ, Новости футбола, Коронавирус, Джозеф ДаГроса.
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