Американский бизнесмен хочет купить клуб АПЛ, воспользовавшись кризисом

Новости спорта:Джозеф ДаГроса намерен создать консорциум, владеющий футбольными клубами на всех континентах.

Американский бизнесмен Джозеф ДаГроса намерен создать "футбольную империю", начав с приобретения клуба из АПЛ — сообщает NBC.

Бывший владелец Бордо заявил, что опыт, приобретенный им во время первого "захода" в европейский футбол, лишь раздразнил его аппетит. ДаГроса намерен создать консорциум, который будет действовать по принципу City Football Group (финансовой группе принадлежат Манчестер Сити, Мельбурн Сити, Монтевидео Сити, Нью-Йорк Сити и Мумбаи Сити). В его планах приобретение клуба из английской Премьер-лиги, несколько клубов-"саттелитов" в Европе и Южной Америке, а также инвестирование (или создание) девяти футбольных академий (3 в Азии, 3 в Африке и 3 в Америке).

По мнению ДаГросы, в ближайшие 12 месяцев из-за экономического кризиса, связанного с пандемией COVID-19, цены на футбольные клубы и футболистов существенно упадут, и сейчас самое время для того, чтобы начинать строительство своей "империи".

Какой именно клуб намерен купить ДаГроса, не сообщается, но пару месяцев назад он был одним из претендентов на Ньюкасл, однако решил не становиться на пути наследного принца Саудовской Аравии.