Терри: Моуринью не произносил слово "Ливерпуль"

Новости спорта:Защитник Джон Терри рассказал о соперничестве Моуринью и Бенитеса.

Бывший защитник Челси Джон Терри рассказал о соперничестве между главным тренером команды Жозе Моуринью и наставником Ливерпуля Рафаэлем Бенитесом в середине 2000-х годов.

"Помню, как Моуринью проводил собрание перед матчем с Ливерпулем. Мы тогда впервые стали чемпионами, отрыв от мерсисайдцев был где-то 20-30 очков.

Жозе тогда сказал: "Мы никак не можем проиграть этим". Он даже не мог произнести название Ливерпуль». Всегда говорил: "Вы не можете проиграть этим, мы намного лучше, чем эти". Соперничество между Моуринью и Бенитесом было очень серьезным", - вспомнил Терри в интервью The Sun.

Ранее сообщалось, что Моуринью может возглавить сборную Португалии.