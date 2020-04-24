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Впервые в истории Испании за участие в договорных матчах сядут футболисты

Впервые в истории Испании за участие в договорных матчах сядут футболисты
17:15 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Расследование дела о коррупции в испанском футболе завершилось реальными тюремными сроками.

Дело о договорных матчах, организованных Осасуной, привело к тюремному заключению пяти бывших руководителей клуба из Памплоны и двух экс-футболистов Бетиса — сообщила Marca.

В сезоне-2013/14 Осасуна, боровшаяся за выживание с Вальядолидом, заплатила игрокам Бетиса, который уже потерял надежды на выживание, 400 тысяч евро за победу над Вальядолидом в 37-м туре и 250 тысяч за проигрыш самой Осасуне в последнем туре (в итоге "дельцы" все-таки вылетели из Примеры).

По итогам расследования, выяснилось, что бывший исполнительный директор Осасуны Анхель Вискай на протяжении 2012-2014 годов неоднократно давал взятки соперникам, чтобы его команда удержалась в Примере. И именно Вискай получил самое строгое наказание.

Суд Памплоны приговорил его к восьми годам и восьми месяцам тюремного заключения, а также обязал компенсировать клубу 2,34 миллиона евро, которые он "позаимствовал" из кассы клуба на "благое дело". На шесть лет и восемь месяцев сядет бывший президент клуба Мигель Арчанко, а вице-президент Хуан Антонио Паскуаль — на шесть лет и шесть месяцев. Также на менее длительные сроки были осуждены бывшие директора Хесус Перальта и Санчо Бандрес.

Кроме того, впервые в истории Испании за участие в договорных матчах сядут футболисты: два бывших игрока Бетиса, Антонио Амайя и Хабьер Торрес проведут в тюрьме год и заплатят штраф в 900 тысяч евро.

Еще одного бывшего директора Осасуны Диего Макирраина и экс-игрока Бетиса Хорди Фигуэраса суд оправдал.

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Все осужденные имеют право подать апелляцию в Верховный суд Испании.

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Испания, Футбол, ФК Осасуна, ФК Бетис, Новости футбола.
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