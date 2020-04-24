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Де Брюйне хотел бы играть в одной команде с Роналду

Де Брюйне хотел бы играть в одной команде с Роналду
17:47 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Полузащитник Манчестер Сити рассказал об одноклубнике мечты.

Кевин де Брюйне хотел бы поиграть в одной команде с Криштиану Роналду или Тьерри Анри.

"Одноклубник мечты? Кто-то вроде Тьерри Анри или Криштиану Роналду. Полузащита может обладать хорошими исполнителями, но форварды – главные фигуры для моего стиля игры. Я бы выбрал Роналду или Анри".

"Я бы делал навесы на Роналду через все поле, а он бы их принимал на высоте трех метров. Количество моих ассистов было бы невообразимым", — приводит слова Кевина де Брюйне Bild.

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В текущем сезоне де Брюйне провел 26 матчей в АПЛ: на его счету восемь голов и семнадцать результативных передач. 

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Криштиану Роналду, Футбол, Новости футбола, Кевин де Брюйне.
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