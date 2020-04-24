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Шахтер интересовался парагвайским центральным защитником

Шахтер интересовался парагвайским центральным защитником
18:23 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Шахтер ранее интересовался Виктором Мареко.

Парагвайский центральный защитник Виктор Мареко, который с 2002 по 2012 играл за итальянскую "Брешию", рассказал о том, что им в свое время интересовался "Шахтер".

"Когда я играл за Брешию, мной в Италии интересовались "Палермо" и "Рома". Также у меня были предложения и от других клубов Европы, например, от донецкого "Шахтера". Впрочем, я доволен своей карьерой и рад что остался в "Брешиа" на целых 9 лет", - заявил Мареко в эфире Radio Musica Television.

Отметим, что в настоящее время 36-летний Мареко продолжает карьеру на родине, выступая за "Индепендьенте" из Асунсьона.

Ранее сообщалось, что экс-форвард сборной Украины завершил карьеру.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, ФК Брешия, Виктор Мареко.
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