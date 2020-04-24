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Фелипе Коутиньо перенес операцию на лодыжке

Фелипе Коутиньо перенес операцию на лодыжке
18:48 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Полузащитник Фелипе Коутиньо начнет программу восстановления примерно через две недели.

Полузащитник Баварии Фелипе Коутиньо перенес операцию на правой лодыжке. Бразильцу удалили незакрепленные фрагменты суставов, которые его беспокоили.

Операция прошла успешно. Хавбек начнет программу восстановления примерно через две недели.

Бразилец принадлежит Барселоне, но текущий сезон проводит в аренде в Баварии. Мюнхенский клуб не намерен выкупать контракт бразильца ввиду слишком высокой его трансферной стоимости (90 миллионов евро). На счету полузащитника 32 матча за мюнхенцев, девять голов и восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена расстаться с Коутиньо в предстоящее трансферное окно. Каталонцы предложили Челси и еще нескольким клубам подписать бразильца.

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Бавария лидирует в Бундеслиге, опережая ближайшего преследователя дортмундскую Боруссию на 4 очка. Сезон в Бундеслиге прерван в марте из-за пандемии коронавируса.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Фелипе Коутиньо.
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