Турецкий клуб намерен продлить аренду форварда Динамо

Новости спорта:Официальных договоренностей пока что нет.

Турецкий "Анкарагюджю" хочет продлить аренду форварда Жерсона Родригеса, права на которого принадлежат киевскому "Динамо". Об этом заявил президент турецкого клуба Фатих Мерт.

"Мы хотим продлить контракт с Родригесом и общались на эту тему с игроком и с киевским клубом.

Официальных договоренностей пока что нет, но есть устное соглашение между сторонами" — сказал Мерт в комментарии Ajansspor.

Напомним, ранее турецкие СМИ писали о том, что "Динамо" готово продать Родригеса не меньше, чем за 5 млн евро.

Также отметим, что в текущем сезоне турецкой Суперлиги Жерсон Родригес принял участие в 7 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.