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Президент ФФУ: Чемпионат и Кубок Украины должны быть доиграны

Президент ФФУ: Чемпионат и Кубок Украины должны быть доиграны
19:25 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Facebook

Новости спорта:Андрей Павелко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко высказал свое мнение относительно доигровки сезона, который приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

"Чемпионат Украины и Кубок Украины должны быть доиграны, как должны быть доиграны все матчи чемпионатов других европейских ассоциаций. Такой была и позиция Исполкома УЕФА, в онлайн-заседании которого сегодня принял участие. Следовательно, победители национальных клубных соревнований и участники еврокубков от Украины будут определяться по спортивному принципу - это приоритет №1! Помешать завершению чемпионата УПЛ и розыгрыша Кубка Украины может лишь продолжение правительством действия решения о невозможности проведения футбольных соревнований или непреодолимые экономические трудности. Но, как и вся футбольная семья нашей страны, очень надеюсь, что этого не произойдет - пандемия пойдет на убыль и в жизнь миллионов болельщиков наконец снова вернется любимый футбол.

На заседании исполкома УЕФА обсудили ряд других вопросов, связанных с восстановлением полноценной футбольного жизни после завершения пандемии. УЕФА тщательно мониторит ситуацию с COVID-19 во всех странах Европы и на основе полученных данных разрабатываются различные варианты проведения соревнований в зависимости от возможного дальнейшего развития ситуации. Одно из важных принятых сегодня Исполкомом решений - досрочная выплата клубам, футболисты которых вызываются в сборные, 70 млн евро за их вклад в Евро-2020 и Лигу наций. Следующее заседание Исполкома УЕФА запланировано на 27 мая. К тому времени все национальные ассоциации должны подать предложения относительно своего видения и вариантов завершения внутренних соревнований.

Официально: выборы президента УПЛ перенесли на 25 мая

Европейский и украинский футбол сейчас переживают сложные времена, но это испытание также демонстрирует наше единство и готовность поддержать тех, кто в этом нуждается больше всего. Очень благодарен всем клубам и лично президентам, а также руководству областных ассоциаций, которые присоединились к инициативе УАФ и помогают медикам, что сейчас на передовой в борьбе с COVID-19 и поддерживают ветеранов футбола. Вместе преодолеем все испытания и дружеская футбольная семья Украины будет становиться только сильнее", - написал Павелко в Facebook.

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Андрей Павелко, Футбол, Кубок Украины, УПЛ, Новости футбола, УАФ.
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