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УПЛ хочет, чтобы клубы протестировали футболистов на коронавирус

УПЛ хочет, чтобы клубы протестировали футболистов на коронавирус
20:14 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: УПЛ

Новости спорта:Но заниматься этим должны будут клубы.

УПЛ надеется, что все клубы Лиги перед возобновлением чемпионата после карантина, связанного с эпидемией коронавируса, протестируют своих футболистов.

Об этом рассказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

"Известно, что все клубы УПЛ активно принимают финансовое участие в помощи медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом. Они активно закупают маски, тесты, аппараты ИВЛ.

Поэтому я не сомневаюсь, что перед возобновлением чемпионата Украины после карантина сами клубы самым тщательным образом отнесутся к здоровью своих футболистов и смогут провести при необходимости эти тесты", — заявил Дикий.

Официально: выборы президента УПЛ перенесли на 25 мая

Напомним, что карантин в стране продлен до 11 мая.

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, Коронавирус, Евгений Дикий.
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