СМИ: В Бундеслиге футболисты будут играть в масках

Новости спорта:Стали известны меры, которые может принять Бундеслига, если сезон возобновится.

О ситуации с коронавирусом все прекрасно наслышаны. Из-за COVID-19 приостановлены все чемпионаты, кроме Беларуси и Таджикистана. Там продолжают играть в футбол несмотря ни на что.

Все футбольные Ассоциации на регулярной основе раздумывают, каким образом можно завершить сезон – именно такая рекомендация последовала от ФИФА. Организация хочет, чтобы все матчи текущего розыгрыша были сыграны. До сих пор достоверно никто не знает, когда может возобновиться сезон, но в СМИ постоянно всплывают слухи и догадки прессы. Одна из последних таких, то, что Бундеслига может возобновиться 9 мая.

Такой вариант нельзя откидывать, но есть несколько сценариев:

Вариант №1: все футболисты, тренера, члены медицинского штаба и люди, которые контактируют с ними, должны быть помещены в карантин до конца сезона. Для этого будет предоставлен большой отель, в которых заселят только их.

Вариант №2: игроки и судьи будут надевать специальные маски, которые предназначены для спортивных мероприятий. Маски в обязательном порядке должны быть не одноразовыми, а также соответствовать всем медицинским стандартам.

Как сообщает Der Spiegel, маски не должны соскальзывать во время ускорений, верховых дуэлей и столкновений. Примечательно, что футболисты не должны трогать их руками на протяжении всего матча, а если у кого-то она соскользнет – игра будет остановлена.

Но и это не все. Маски должны будут менять каждые 15 минут, а во время пауз футболисты и тренеры должны находиться друг от друга на расстоянии 1,5 метра. Под запрет попадают и празднования голов – за это могут показать желтую карточку.

Отметим, что несмотря на желание как можно скорее возобновить чемпионат Германии, последнее слово будет именно за правительством этой страны.