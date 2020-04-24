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Денис Бойко: Эта сборная Украины заслуживает победу на Евро

Денис Бойко: Эта сборная Украины заслуживает победу на Евро
21:02 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Голкипер "Динамо" и сборной Украины Денис Бойко поделился мнением о сборной Украины.

Голкипер "Динамо" и сборной Украины Денис Бойко поделился мнением о сборной Украины.

"Хочется выиграть чемпионат Украины с "Динамо". Хочется со сборной Украины удачно выступить на чемпионате Европы. Хотелось бы именно с этой сборной, с этими футболистами выиграть что-то.

Это, возможно, самоуверенно и нагло с моей стороны, но я считаю, что эта сборная заслуживает победу на чемпионате Европы. Как бы смешно это не звучало – я в это верю. Хочу, чтобы именно эта сборная получила эту победу. Для меня это очень важно", – сказал Бойко.

Ранее сообщалось, что Фелипе Коутиньо перенес операцию на лодыжке.

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Денис Бойко.
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