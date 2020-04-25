Рома проявляет интерес к вингеру Наполи

Рома заинтересована в услугах Дриса Мертенса, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, "волки" готовы предложить 32-летнему футболисту контракт на три года с заработной платой 3,5 миллиона евро за сезон.
Однако Мертенс не согласен на такие условия. Наполи ему предлагает соглашение на два года с зарплатой 4,5 миллиона евро, а также бонус за продление – 2,5 млн.
Контракт Мертенса с Наполи завершается 30 июня.
Ранее сообщалось, что Ювентус намерен заполучить Мертенса.
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