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Рома проявляет интерес к вингеру Наполи
01:04 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Римский клуб хочет заполучить в свой состав бельгийского нападающего Дриса Мертенса.

Рома заинтересована в услугах Дриса Мертенса, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, "волки" готовы предложить 32-летнему футболисту контракт на три года с заработной платой 3,5 миллиона евро за сезон.

Однако Мертенс не согласен на такие условия. Наполи ему предлагает соглашение на два года с зарплатой 4,5 миллиона евро, а также бонус за продление – 2,5 млн.

Контракт Мертенса с Наполи завершается 30 июня.

Рома может попрощаться с основным форвардом из-за кризиса

Ранее сообщалось, что Ювентус намерен заполучить Мертенса. 

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Футбол, Трансфер, Новости футбола, Roma, Дрис Мертенс.
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